İzmirli taksicilerden 'taksi fiyat ayarlamaları' tepkisi - Son Dakika

İzmirli taksicilerden 'taksi fiyat ayarlamaları' tepkisi

İzmirli taksicilerden 'taksi fiyat ayarlamaları' tepkisiİzmir'de iki yıl aranın ardından taksi ücretlerine zam gelince, esnaflardan bazıları taksi fiyat ayarlamaları için ödenen 490 TL'ye tepki gösterdi.

İzmirli taksicilerden 'taksi fiyat ayarlamaları' tepkisi

İzmir'de iki yıl aranın ardından taksi ücretlerine zam gelince, esnaflardan bazıları taksi fiyat ayarlamaları için ödenen 490 TL'ye tepki gösterdi. Taksici esnafı, aynı zamanda taksi çağırma sistemlerinin de pahalı olmasına ve tek firma tarafından takılmasına karşı çıktı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, fiyatlandırmaların diğer illerle doğru orantılı olduğunu ifade ederek, tek firma yetkilendirmesinin sistemin daha düzenli olması için yapıldığını söyledi.

İzmir'de 2 yıl aradan sonra taksi ücretlerine zam geldi ve açılış ücreti 3.90 TL'den 4.20 TL'ye çıkarıldı. İki yıl aranın ardından taksi ücretlerine zam gelince, esnaflardan bazıları taksi fiyat ayarlamaları için ödenen 490 TL'ye tepki gösterdi. Öte yandan taksici esnafı, 1980 TL'ye takılan taksi çağırma sistemlerinin (En Taksi) de pahalı olmasına ve bu konuda tek firmanın yetkilendirilmesine de karşı çıktı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, taksi fiyat ayarlamalarının geçtiğimiz yıl diğer illerde 500 TL civarında olduğunu, dolayısıyla fiyatlandırmaların diğer illerle doğru orantılı olduğunu ifade ederek, tek firma yetkilendirmesinin ise sistemin daha düzenli olması için yapıldığını söyledi.

'ÖDEMEYİ YAPMAYAN TAKSİLERE RUHSAT VERİLMİYOR'

Fiyatlara tepki gösteren taksici esnaflarından Serkan Turaç, "Biz İzmir taksicileri olarak birkaç problem yaşıyoruz. İzmir'de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından tek bir markaya bağlı kalarak fahiş fiyata taksi çağırma sistemi takmak zorunda kalıyoruz. Bu sistemi takmadığımız zaman ticari araçlarımıza 1500 TL civarında cezai işlem uygulanıyor. Daha öncesinde 6 bin 700 TL'ye kamera ve taksimetre takılıyordu. Yapılan itirazlar sonucunda mahkeme özel hayatı ihlalden ötürü kameraları iptal etti. Daha sonrasında 1980 TL gibi bir fiyat ödemeye başladık. Bu ödemeyi yapmayan taksilere ruhsat verilmiyor. Bize bu rakam yüksek geliyor. Çin malı bir tablet taksimetreye bizi bağlı bırakan şoförler odasından şikayetçiyiz. Şoförler odasını da ekmeğimize ortak etmek istemiyoruz. Yaklaşık iki haftalık süreç içerisinde İzmir'deki ticari taksilere tarife ve ayar işlemleri yapılmaktadır. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, bu tarife işleminden yaklaşık 10 milyon para toplamıştır. Araç başına 490 TL alarak taksilerin taksimetrelerine ayar yapıyor. Aynı işlemi yapan başka bir firma işlemin 190 TL'ye yapılabileceğini göstermiştir. Bizi başka bir firmaya yönlendirmiyorlar. ya bunların fiyatı düşürülmeli, ya da başka firmalar da dahil olmalı. Tek bir firmaya bağlı kalarak bizi çalışmaya zorlamaları güzel değil" dedi.

Taksici Hamdullah Bıçakçı ise, "Bir firma 190 TL'ye taksilere zam işlemini yapıyor. Biz ise bunun için 490 TL ödüyoruz. Arada 300 TL fark var. Taksimetreler bir cihaza bağlanıyor ve cihaza bağlandığında zam yenilenmiş oluyor. Odanın bize dayattığı firma 490 TL'ye bu işlemi yapıyor. Odanın belirttiği firmadan yaptırmadığımızda araçlarımıza vize verilmiyor" diye konuştu.

'ÜLKE GENELİNDEKİ FİYAT TARİFESİ BELLİDİR'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, "Taksi fiyat ayarlamaları, taksimetre bayileri ve taksimetre üreticileri tarafından yapılmaktadır. Diğer iller bu işlemi bir yıl önce yaptı biz ise yeni ayarlamaya gittik. Türkiye genelindeki fiyat tarifesi bellidir. Bir yıl önce diğer illerde yapılan fiyat tarifeleri 500 TL civarındadır. Diğer illerin resmi faturaları bellidir. Hiç kimse İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı fazla ücret almakla itham edemez. Bizim belgelerimiz elimizde. Esnafımız zaten olanları biliyor. Bizim için bu konu kapanmıştır" şeklinde konuştu.

Taksi çağırma sistemleri hakkında da bilgi veren Anık, "Bu sistemi de daha önce de tek firma takmıştır ancak becerememiştir. Şuanda da sistem gayet iyi çalışıyor. Biz araçlarımıza tablet takmıyoruz, biz araçlarımıza taksi çağırma sistemi takıyoruz. Aynı sistem İstanbul'da da var. Burası turizm kenti ve Turizm Bakanlığı'nın da taksicilere bu sistemin takılması gerektiği konusunda açıklamaları oldu. Biz bu işi yapabilecek bir firmaya geldik. Bu işin daha düzenli ve tek elden yapılması gerektiği ile ilgili kararlar da vardır. Taksi çağırma sisteminin fiyatı 1980 TL'dir. Aynı zamanda içinde taksimetre de bulunuyor. Bu sistemin içinde yazılımı, donanımı var. 'Ben tablet takıyorum, ucuz takıyorum' diyenlerin öncelikle düşünmesi gerekiyor, biz taksimetre değil taksi çağırma sistemi takıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmirli taksicilerden 'taksi fiyat ayarlamaları' tepkisi

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmirli taksicilerden 'taksi fiyat ayarlamaları' tepkisi - Son Dakika
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