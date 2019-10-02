Son Dakika Haberleri: İzmirli tasarımcı, Beyrut'ta görkemli bir defileye imza atacak
Son Dakika Magazin Haber

İzmirli tasarımcı, Beyrut'ta görkemli bir defileye imza atacak

1 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan ve dünyanın en önemli moda haftalarından gösterilen Beyrut Fashion Week kapsamında yapılacak olan etkinliğe, dünyanın önde gelen tasarımcıları katılacak.

İzmirli tasarımcı, Beyrut'ta görkemli bir defileye imza atacak, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan ve dünyanın en önemli moda haftalarından gösterilen Beyrut Fashion Week kapsamında yapılacak olan etkinliğe, dünyanın önde gelen tasarımcıları katılacak. 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan programda, İzmirli modacı Pınar Bent'te yerini alarak bir defile düzenleyecek.


Beyrut'ta düzenlenecek olan moda haftası, dünyanın önde gelen tasarımcılarını ağırlayacak. Türkiye'den de programa, İzmirli tasarımcı Pınar Bent katılacak. Yaptığı defilelerle dikkatleri üzerine çeken Pınar Bent, moda haftası etkinliğinde görkemli bir defile yapacak. Pınar Bent, büyük bir etkinlikte Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı tasarımları yüzde yüz yerli ve milli malzemelerden oluşturduğunu söyledi. Bent, "Hali hazırda Orta Doğu ve Avrupa'da birçok ülkeye yerli ve milli malzemelerden ürettiğimiz tasarımlarımızı gönderiyoruz. Amacımız; tüm dünyada ülkemizi ve Pınar Bent markasını ön plana çıkartmak" dedi.


Önümüzdeki sene için trend olacak tasarımları Beyrut Moda Haftasında görücüye çıkartacaklarını söyleyen Bent, "Moda sektöründe bütün dünyanın gözü bu defilede olacak. Ülkemizi ve markamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.


Ünlü tasarımcı Bent, son olarak Naeem Khan Moda Haftasında gerçekleştirdiği defile ile izleyenlere görsel bir şölen sunmuştu. - İZMİR

Beyrut, Lübnan, Moda, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Defilede mankenlere özenen kadın podyuma çıkıp yürüdü, Gigi Hadid sahneden kovdu
Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin, bikini modelinin hesabına 16 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı FOX TV, reyting yarışında geride kalan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin fişini çekti Oyuncu Kubilay Aka, Bade İşçil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:43:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirli tasarımcı, Beyrut'ta görkemli bir defileye imza atacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]