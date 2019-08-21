Son Dakika Haberleri: İzmirli tasarımcı Naeem Khan Moda Haftasına katılacak
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İzmirli tasarımcı Naeem Khan Moda Haftasına katılacak

1 saat önce

İzmirli gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, Naeem Khan Moda Haftasına katılarak bir defile düzenleyecek.

İzmirli tasarımcı Naeem Khan Moda Haftasına katılacak, System.String[]

İzmirli gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, Naeem Khan Moda Haftasına katılarak bir defile düzenleyecek.


Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok gelin adayına kendi özel tasarımlarını sunan tasarımcı Pınar Bent, yaptığı defileler ile adından sıkça söz ettiriyor. İzmirli tasarımcı, bu ay gerçekleşecek olan Naeem Khan Moda Haftasına da katılacak. Burada bir defile düzenleyecek olan Pınar Bent, en yeni tasarımlarını modaseverlerin beğenisine sunacak.


Yerli kumaş ve dantellerle yaptığı gelinlik tasarımlarıyla ihracata katkıda bulunan Bent, Orta Asya ve Avrupa'da bir çok ülkeye toptan gelinlik verdiklerini belirtti.


2020 yılı için iddialı konuşan Bent, "Orta Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine yerli ve milli malzemelerden tasarladığımız tasarımları göndermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin gelinlik sektöründe öncü markası olmaya ve zirve de bulunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan Khan Moda Haftası etkinliğinde ülkemizi temsil edecek olmaktan dolayıda gururluyuz" dedi. - İZMİR

Avrupa, Asya, Moda, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:12 Kaynak: İHA
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