İzmirli tekvandocular Başkent'te zirvede
29.07.2021 11:03
TÜRKİYE Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Ege Işık Spor Kulübü'nün sporcularından artı 59 kilogram kızlarda Gül Efe altın madalya, yine aynı kategoride Fahriye Asel Akova ise bronz madalya aldı.
TÜRKİYE Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Ege Işık Spor Kulübü'nün sporcularından artı 59 kilogram kızlarda Gül Efe altın madalya, yine aynı kategoride Fahriye Asel Akova ise bronz madalya aldı. Şampiyon sporcu Gül Efe, 26-27 Temmuz'da yine Ankara'da yapılan seçmelerde Yıldızlar Tekvando Milli Takımı'na seçildi. Başarılı sporcu, 24-27 Ağustos tarihinde Estonya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi milli formayla temsil edecek.
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