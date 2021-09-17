İzmirli temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşılaştı

Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi.

İzmir temsilcileri, ligde son oynadıkları karşılaşmalarda ikişer değişiklik yaparak mücadeleye çıktı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-1 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. O müsabakaya başlayan isimlerden İbrahim Öztürk ve Cesar Pinares'in derbide yerlerini Zeki Yıldırım ile Thaciano'ya bıraktı.

Altay'da ilk 11'de yer alan Andre Poko ile müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Deniz Kadah, daha önce Göztepe'de forma giymişti.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Göztepe'nin teknik direktör Nestor El Maestro da bu müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçını tamamlayamayan Murat Paluli'nin yerine Kerim Alıcı, Adis Jahovic'in yerine ise David Tijanic forma giydi.

Göztepe'de Atakan Çankaya, daha önce formasını giydiği Altay'a karşı maç içinde süre almak üzere yedek soyundu.

Derbi üçüncü kez 17 Eylül'de

Profesyonel liglerde 57. kez birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, üçüncü kez 17 Eylül'de karşılaştı.

Süper Lig'de 17 Eylül 1967'de Alsancak Stadı'ndaki müsabaka 0-0 berabere tamamlanmış, 2. Lig'de 17 Eylül 2000'de İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Altay 3-1 kazanmıştı.

İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te karşılaşmış, müsabakayı Altay 2-0 galip tamamlamıştı.