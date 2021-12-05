'İzmirli Teyzeler'den miniklere sıcak dokunuş - Son Dakika

İZMİR'de kadınların kurduğu 'İzmirli Teyzeler' grubu, örgü ürünlerden oluşan hediye paketlerini Doğu Anadolu Bölgesi 'ndeki hastanelerin yenidoğan ünitelerine ulaştırıyor. El emeğiyle hazırladıkları battaniye ve yelek gibi ürünleri paketleyen gönüllüler, hediyeleri ile soğuk kış günlerinde bebekleri ısıtmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyadaki örgü gruplarından tanışarak bir araya gelen İzmirli Teyzeler grubu, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yenidoğan ünitelerindeki bebekleri ısıtmak için harekete geçti. Battaniye ve yelek gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran grubun üyelerinden Mukaddes Çevik, grubun her geçen gün büyüdüğünü söyleyerek yurt dışından dahi katılan üyelerin bulunduğunu belirtti. Kendilerine ulaşan talepleri değerlendirdiklerini dile getiren Çevik, "Koronavirüs döneminde okullar kapalıyken gelen istekler doğrultusunda özellikle doğu bölgelerindeki sağlık kurumları için paketler hazırlamaya başladık. Hastanelerdeki yenidoğan ünitelerine gönderiyoruz. Teyzelerimizin ördükleri bebek battaniyeleri, bebek yelekleri, penye pijama takımları, çıtçıtlı badiler, biberon, emzik, çorap, şapka ve bezden oluşan ürünleri bir araya getirerek kız ve erkek bebekler için ayrı setler hazırlıyoruz. Bunları paketleyip adreslere yolluyoruz. 15 günde bir 60 set bebek takımı gönderiyoruz" dedi.

'YARDIM ADI ALTINDA YAPMIYORUZ'Örgü ürünlerinin dışındaki hediyelikleri gönüllülerin bazen kendilerinin aldığını anlatan Çevik, köy okulları için de gönderim yapmaya devam ettiklerini belirterek "Bazı gönüllüler, örgü dışındaki malzemeleri bize sorarak alıyor. Onları toptancıya yönlendiriyoruz. Bu imkanı olmayanların gönderdiği parayla alışveriş yapıyor ve daha sonra onlarla paylaşıyoruz. Paketleri gönüllü hemşireler alıyor ve ihtiyacı olan ailelere veriyor. Bebeklerin üzerini giydirip resim gönderiyorlar. Gönderim yaptığımız yerler arttı. Bize talep geliyor. Köy okullarımıza bere, boyunluk, süveter, eldiven, çoraptan oluşan setler gönderiyoruz. Bunu yardım adı altında yapmıyoruz. Teyze sıcaklığı ile çocuklarımıza hediye paketi hazırlıyoruz" diye konuştu.'HER İLMEKTE SEVGİ VAR'Bir örgü toplantısında İzmirli Teyzeler grubuyla tanıştığını anlatan Hayat Sengül de çevresindekileri de bu gruba yönlendirdiğini söyleyerek, "El sanatları öğretmeniyim ve emekli oldum. Boş zamanlarımda örgü örüyorum, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Örgü bilmeyenler maddi destek oluyor. Bir kısmı da gönüllü olup örgü öğrenmeye başladı. Geri dönüşleri çok güzel. Her ördüğüm ilmekte acaba hangi çocuk takacak, hangi bebek giyecek diye düşünüyorum. Sevgiyle yaptığım için benim motivasyonumu ve hayata bağlılığımı arttırıyor. Her ilmekte sevgi var" dedi.'ÖRGÜ BİZİM İÇİN BİR TERAPİ'Üyelerden Sevgi Vural ise şunları söyledi:

"Her çocuk bunu hak ediyor. Çocuklar çıplak doğuyor. Onları giydirelim, sıcacık ısınsınlar diyerek el birliğiyle bu yola baş koyduk. Örgü bizim için bir terapi. Bizi mutlu ediyor, huzur veriyor. O çocukları görünce çok hoşumuza gidiyor. Ayakkabısı olmayanlar bile var. Onlara bot gönderiyoruz. Dokunmanın yasak olduğu bir dönemdeyiz. Bizler uzaktan da olsa ihtiyaç sahiplerine sıcak bir dokunuş yapalım istiyoruz."

- İzmir