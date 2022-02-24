İZMİRLİ UKRAYNALILARDAN 'SAVAŞI DURDURUN' EYLEMİ - Son Dakika

İZMİR Ukraynalılar Derneği üyeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sebebiyle eylem yaptı. İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri hareket sebebiyle İzmir Ukraynalılar Derneği üyeleri Gündoğdu Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizlerle meydana gelen Ukraynalılar, savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Basın açıklaması yapan derneğin başkanı Olena Özbek, "Doğuda topraklarımıza girmeye çalışıyorlar. Topraklarımızı işgal etmelerine izin vermeyeceğiz. Türk yetkililere ve dünyaya seslenmek istiyoruz. Savaş her an tüm dünyaya sıçrayabilir. 21'inci yüzyılda bir dünya savaşına müsaade etmemeliyiz. Bugün Ukrayna'ya saldıran yarın başka ülkelere de saldırabilir. Türkiye ve diğer ülkelerin bu savaşı durdurmalarını istiyoruz. Ukrayna hiçbir zaman savaş istemedi. Hala şoktayız. Haftalardır bu durumun barışçıl yollarla çözüleceğini düşünüyorduk ama olmadı. Buna 'dur' demeliyiz. Savaş istemiyoruz ama topraklarımızı korumak için sonuna kadar savaşacağız" dedi. Açıklama sırasında eyleme katılanlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

'ÇOCUKLAR BODRUM KATLARINA SAKLANIP AĞLAMASIN'

Türkiye'de 7 senedir yaşadığını dile getiren 1 çocuk annesi Natalia Güraslan, Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde ailesi ile akrabalarının olduğunu belirtip, savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Güraslan, "Gerçekten çok üzülüyoruz. Annem, babam, akrabalarım ve tüm arkadaşlarım Kharkiv'de yaşıyor. 8 senedir bununla yaşıyorduk ama sabah 05.00'te pencerelerin titremesiyle uyanılacağını düşünmezdik. Ülkeme koşup yardım etmek istiyorum. Başka askerlerin ülkemize girmesini istemedik. Rus askerleri şehrimize girdiler. Ailemle telefonların dinlendiği korkusuyla uzun konuşamıyoruz. Savaş istemiyoruz. Atalarımız hep savaştı. Ellerine ne geçti? Akraba gibiyiz. Rusya'da insanlar şehir meydanlarına inip kardeş olduğumuzu söylesinler. Çocuklar bodrum katlarında saklanıp ağlamasın" ifadelerini kullandı. (DHA)