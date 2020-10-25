İzmirli ünlü beyin cerrahının kullandığı, cihazlar hastane müzesine bağışlandı - Son Dakika

İzmir'de ocak ayında vefat eden beyin cerrahı Prof. Dr. Şevket Tektaş'ın, 50 yıllık meslek hayatı boyunca kullandığı cihazlar ailesi tarafından son olarak görev yaptığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin müzesine bağışlandı.

Prof. Dr. Şevket Tektaş'ın eşi Gülşen Tektaş, ünlü doktorun meslek yaşamı boyunca kullandığı cihazları Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz'e teslim etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, Prof. Dr. Şevket Tektaş'ın 1984-2007 yılları arasında 23 yıl boyunca hastanelerinde görev yaptığını, emekli olduktan sonra da şifa dağıtmaya devam ettiğini belirtti.

Tektaş'ın birçok hekim yetiştirdiğini vurgulayan Gürbüz, "Prof. Dr. Şevket Tektaş'ın ismini yaşatıyor olmak bizleri de çok mutlu edecektiktir. Bu işte emeği katkısı olanlara ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Hastanenin Beyin Cerrahi Kliniğinde görevli Doç. Dr. Hasan Kamil Sucu ise Tektaş ile yıllarca aynı klinikte görev yaptıklarını belirterek, Tektaş'ın örnek bir insan olduğunu söyledi.