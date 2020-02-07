İzmirli üreticiler depremzedelere 85 küçükbaş hayvan gönderdi - Son Dakika

İzmirli üreticiler depremzedelere 85 küçükbaş hayvan gönderdi

İZMİR İl Tarım Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından 'Kardeşimin Koyunu Benden' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, üreticilerden ücretsiz olarak aldığı 85 küçükbaş hayvanı, deprem bölgesine gönderdi.

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye genelinden, bölgeye yardım eli uzandı. Birçok kişi, depremzedelerin acısını paylaşmak için, yardımlarda bulundu. İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği de, 'Kardeşimin Koyunu Benden' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, üreticilerden ücretsiz olarak aldığı 85 küçükbaş hayvanı, deprem bölgesine gönderdi. Kemalpaşa ilçesinin Sütçüler Mahallesi'nde TIR'a yüklenen koyun ve keçiler, dualar eşliğinde yola çıktı. İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, Elazığ ve Malatya bölgesinde depremlerin yaşandığını anımsattı. Mustafa Özen, "Rabbim tabi ki memleketimizi, milletimizi her türlü beladan, musibetten afetlerden korusun. Ancak böyle afetler olduğu zaman da biz ülke olarak, millet olarak, bir birimize omuz vermek, destek olmak, bir birimizin acısını hafifletmek anlamında ülkemizin genelinde kendi çapımızda veya ihtiyaçlar doğrultusunda farklı farklı yardım kampanyaları düzenliyoruz. En kısa zamanda da afete maruz kalan bölgelerde hem hükümet olarak, hem devlet olarak en üst seviyede gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse bakanlarımız ve gerek halkımız bir araya gelmesini biliyoruz. Biz de o afet bölgesinde, deprem bölgesinde, hayvanlarını kaybeden üreticilerimiz, ağılları göçen üreticilerimize de, İzmir'deki kardeşleri olarak onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına, onların bu kötü günlerinde, üzüntülü günlerinde yanlarında olabilmek adına böyle bir kampanya düzenledik" dedi.

'UMARIZ ACILARINI HAFİFLETMİŞ OLURUZ'

Depremzedelerin acılarını hafifletebilmek adına, İzmir'de gönüllülük esasına göre toplanan bu hayvanları, dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlayacaklarını anlatan Özen, şunları söyledi:

"Böyle bir afet olduğunda biz bir araya gelmesini, kardeşimize el vermesini, omuz vermesini bilen bir toplumuz. Umarım onların acısını bir nebze olsun hafifletmiş oluruz. Elazığ ve Malatya bölgesindeki depremzede kardeşlerimize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bakanlığımız bu bölgede üreticilerin telef olan hayvanlarının yerine yenilerini verdi. Zararlarının tamamını karşıladı. Normalde mağdur bir üreticimiz yok. İlk günden itibaren hükümetimiz bütün organları ile birlikte o bölgelerde telef olan hayvanları yemleri ile birlikte karşıladı. Biz sadece o kardeşlerimizin acısına ortak olmak adına bu kampanyayı başlattık" diye konuştu. İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar da, 10 bin 200 üyesinin bulunduğunu, tüm üyelerinin gönlünün deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Gülpınar, "Sadece onların acısını duyduğumuzu, kardeş olduğumuzu, ülkede birlikte yaşadığımızı bilmeleri için böyle bir kampanya başlattık" dedi. Küçükbaş hayvanların bulunduğu TIR, daha sonra deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.