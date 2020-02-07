İzmirli üreticilerden depremzedelere 85 küçükbaş hayvan bağışı - Son Dakika

İzmirli üreticiler, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlara 85 koyun ve keçi gönderdi.

İl Tarım Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince "Kardeşimin Koyunu Benden" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, üreticilerden 85 küçükbaş temin edildi.

Kemalpaşa ilçesinde tıra yüklenen koyun ve keçiler, dualar eşliğinde Elazığ'a uğurlandı.

İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından devletin ve vatandaşların bölgeye yardım elini uzattığını hatırlattı.

Deprem bölgesinde hayvanlarını kaybeden üreticilere destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini vurgulayan Özen, "Bu kapsamda İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yardım kampanyası başlattık ve kısa sürede 85 küçükbaş temin edildi. Umarım onların acısını bir nebze olsun hafifletmiş oluruz. Biz sadece o kardeşlerimizin acısına ortak olmak istedik." diye konuştu.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar da birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını vurguladı.