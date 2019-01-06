İzmirli Üreticinin Yüzü Gülüyor

Tarım ve hayvancılıkta üretime verdiği desteği pazarlama boyutuna da taşımak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş-Bademli'de Meyve Boylama Tesisini hizmete açtı.

Tarım ve hayvancılıkta üretime verdiği desteği pazarlama boyutuna da taşımak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş-Bademli'de Meyve Boylama Tesisini hizmete açtı. Başkan Kocaoğlu, Menderes ve Bayındır'da kuracakları soğuk hava, boylama ve paketleme tesislerinin de sırada olduğunu söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma hedefinin temel taşlarından biri olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İzmir'deki tarım ve hayvancılık sektöründe üretim miktarı ve kalitesinin artırılması için sürdürdüğü pek çok projeye ilave olarak, bir süredir işin pazarlama boyutuna yönelik hazırlık yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Bademli Kırsal Kalkınma Kooperatifine hibe ettiği Meyve Boylama Tesisi ile üreticilerin yüzünü bir kez daha güldürdü.



Günde 20 ton boylama yapabiliyor



Ödemiş'in ihracat değeri yüksek ürünlerinden Japon eriği başta olmak üzere, elma ve armut gibi meyvelerin standartlara uygun olarak ve sorunsuz bir şekilde sevke hazırlanması amacıyla kurulan Meyve Boylama Tesisi, toplama ve taşınma aşamasında zarar gören fakat fazla dikkat çekmeyen meyvelerin tespitinde üreticiye büyük bir avantaj sağladığı gibi, boylama ve tasnif için ihtiyaç duyulan iş gücü maliyetini de aşağı çekiyor. Meyvelerin boy, ebat, kalite ve renk gibi standartlara göre tespit edilip ve tasniflenmesini yapan tesis, 1250 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Tesis, 10 farklı ebatta ölçümleme özelliği ve günde 20 ton boylama kapasitesine sahip.



Sırada Menderes ve Bayındır var



Tarım ve hayvancılığın gelişimi için yürüttükleri projelerle yerel yönetimler içinde "fark oluşturan belediye" konumuna geldiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2014 yılında Selçuk'ta kurdukları soğuk hava deposu ve meyve işleme tesisi ile bölgenin büyük bir ihtiyacını karşıladıkları hatırlatarak, Bademli'de pazarlamanın ilk aşaması olarak kurdukları Meyve Boylama Tesisinden sonra Menderes'te soğuk hava, boylama ve paketleme tesisi ile Bayındır'da soğuk hava tesisi kurma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bu tesisler sayesinde, büyük market zincirlerinin, bölgede yetişen ürünleri peşin paraya ve o günün en yüksek fiyatıyla satın alacağını belirten Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kent merkeziyle kırsalı birlikte kalkındıracak, insanlarımızın lokmasını büyütecek işler başardık. Koyun, keçi dağıtmak kimin aklına gelirdi? Kadınlarımıza destek olup istiridye mantarı yetiştirmelerinin yolunu açtık. Milyonlarca meyve fidanı dağıttık. Kovan dağıttık, arı dağıttık. Üretim artışını teşvik ettik. Şimdi bu ürünlerin pazarlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük zincir marketlerle görüşüyorum. Önemli bir aşamaya geldik. Pazarlamadaki gücümüzü artırabilmek için paketleme ve soğuk hava tesislerinin önemi ortaya çıkıyor. Biz de ihtiyaç duyulan ilçelerimize bu tesislerden kurmak istiyoruz." - İZMİR

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