Son Dakika Haberleri: İzmirli Yasemin Rüzgar Gibi

İzmirli Yasemin Rüzgar Gibi

1 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı atleti Yasemin Zehra Börekçi, son dönemde elde etiği başarılarla Türk atletizminin yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor.

İzmirli Yasemin Rüzgar Gibi, System.String[]


İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı atleti Yasemin Zehra Börekçi, son dönemde elde etiği başarılarla Türk atletizminin yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor. Genç atlet, şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda biri altın toplam üç madalya kazanırken, Balkan Şampiyonası'nda ise yeni bir rekora imza attı. Antrenör Zeynep Karabağlı, "Yasemin'den büyük başarılar bekliyoruz" dedi. 

Ataköy Atletizm Salonu'nda 700 atletin katıldığı U20 Türkiye Şampiyonası'nda 400 metrede 57.95, 200 metrede ise 26.08'lik dereceleriyle Gençler Türkiye ikinciliğini elde eden Yasemin, U18 Türkiye Şampiyonası'nda ise 400 metrede 57.56'lık derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Yasemin Zehra Börekçi, Balkan Şampiyonası'nda 4x400 metre bayrak yarışmasında 4: 03.96 derecesi ile U18'lerde bayrak salon Türkiye rekoru kıran takımımıza büyük katkı sağladı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:08 Kaynak: DHA

Genç, Türkiye, İzmir, Spor
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