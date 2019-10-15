İzmirli yelkenciler Malta'da Türkiye'yi temsil edecek

120 tekne 1200 sporcunun katıldığı popüler offshore yarışı Rolex Middle Sea Race'e Türkiye'den katılan tek takım olan Team Line Rossa, hem İRC 5 kategorisinde hem de Double Handed kategorilerinde mücadele ederek kupaları İzmir'e getirmek için yarışacak.

Royal Malta Yacht Club tarafından Rolex ana sponsorluğunda düzenlenen Akdeniz'in popüler offshore yelken yarışı olan Rolex Middle Sea Race dünyanın her tarafından iddialı tekne ve sporcuların katıldığı zorlu bir yarış ve bu sene 40. kez organize ediliyor.

İKİ KATEGORİDE YARIŞACAK

120'nin üzerinde teknenin ve 1200 sporcunun katılacağı bu mücadeleye Türkiye'yi temsilen İzmir'den katılacaklarını söyleyen Team Linea Rossa ekibinden Onur Tok, "19 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde Malta Valletta'da Grand Harbour içinden start verilecek. 600 millik bu rota son derece zorlu bir parkur ve biz buna hazırız" dedi.

Team Linea Rossa ekibinin diğer üyesi Tuğrul Elbirler ise bu zorlu yarışta hem IRC 5 kategorisinde hem de iki kişilik ekiplerden oluşan teknelerin ayrıca değerlendirildiği Double Handed kategorisinde yarışacaklarını belirterek, "Team Linea Rossa olarak bu yıl ilk kez iki kişilik sınıfta yer alarak offshore yarışçılık deneyimimizi arttıracağız. Türkiye'den bu yarışa katılan tek takımız ve aynı zamanda kentimiz olan İzmir'i de temsil edeceğiz. Bu bilinçle yarışacağız ve iyi bir derece yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İzmirli yelken takımı Team Linea Rossa, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk defa düzenlenecek offshore yelken yarışlarında Türkiye'yi temsil etmeyi de hedefliyor.