İzmirli yetim çocuklar, İHH organizasyonuyla kahvaltıda buluştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Geleneksel Yetim Dayanışması" programında yüz kadar yetim çocuk, kahvaltıda bir araya geldi.

Narlıdere Huzurevinde bu yıl sekizincisi düzenlenen programda, çocuklardan oluşan grup, tiyatro gösterisi sundu.

İHH Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, yaptığı konuşmada, programa katılan ve destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Başer, huzurevinde yapılan bu etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Bu çatının altında bulunmayı ayrı bir anlamlı buluyorum. Burası bir huzurevi. Torunları dedelerini, ninelerini ziyarete geldiler. Onların ellerini öpmeye geldiler. O yüzden bu programın kıymeti gerçekten çok fazla. Kendi yetimine kendi mazlumuna sahip çıkmayan toplumlar, maalesef büyüklerine de sahip çıkamıyorlar. Bu toplumumuzun en büyük eksiklerinden bir tanesi." diye konuştu.

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, İHH'nın yaptığı etkinlik ve faaliyetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.