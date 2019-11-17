Son Dakika Haberleri: İzmirli yetim çocuklar, İHH organizasyonuyla kahvaltıda buluştu
Son Dakika Güncel İzmirli yetim çocuklar, İHH organizasyonuyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika

İzmirli yetim çocuklar, İHH organizasyonuyla kahvaltıda buluştu

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Geleneksel Yetim Dayanışması" programında yüz kadar yetim çocuk, kahvaltıda bir araya geldi.

İzmirli yetim çocuklar, İHH organizasyonuyla kahvaltıda buluştu, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Geleneksel Yetim Dayanışması" programında yüz kadar yetim çocuk, kahvaltıda bir araya geldi.

Narlıdere Huzurevinde bu yıl sekizincisi düzenlenen programda, çocuklardan oluşan grup, tiyatro gösterisi sundu.

İHH Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, yaptığı konuşmada, programa katılan ve destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Başer, huzurevinde yapılan bu etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Bu çatının altında bulunmayı ayrı bir anlamlı buluyorum. Burası bir huzurevi. Torunları dedelerini, ninelerini ziyarete geldiler. Onların ellerini öpmeye geldiler. O yüzden bu programın kıymeti gerçekten çok fazla. Kendi yetimine kendi mazlumuna sahip çıkmayan toplumlar, maalesef büyüklerine de sahip çıkamıyorlar. Bu toplumumuzun en büyük eksiklerinden bir tanesi." diye konuştu.

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, İHH'nın yaptığı etkinlik ve faaliyetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı
Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı: Bölge halkı beyaza bürünen çöle akın etti MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:48:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirli yetim çocuklar, İHH organizasyonuyla kahvaltıda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]