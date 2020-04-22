İzmirliler, 23 Nisan'ı balkon ve pencerelerden kutlayacak - Son Dakika

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin (İKKB) desteğiyle Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi, salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet meclisin açılışının 100. Yılını sanal ortamda coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nin açılışının ve yeni bir Türk Devleti'nin kurtuluş ve kuruluş tarihinin 100.Yıldönümüolduğunu hatırlatan Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mesude Öney, İzmirlileri 23 Nisan'ı balkon ve pencerelerden kutlamaya davet ederek evlerde bayram havası oluşturmak istediklerini söyledi. Çocukların sosyal medyada her gün ellerinde bayraklarla 23 Nisan için İzmirlilere duyuru yaptığını dile getiren Öney, "Sosyal medya kurum sayfamızda Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel, Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, Sanatçı Ersin Faikzade, Dans öğretmeni Kaan Temizel'in ayrı ayrı hazırladıkları videolar, Soprano Pınar Çulha Temizel, Piyanist Evren Kutlay ve Bariton Niyazi Ölmez'in Cumhuriyet çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan şarkısı da büyük beğeni alıyor. Coşku yaratan bu duyurularımızı 23 Nisan'a kadar devam ettireceğiz. Bu anlamlı günde saat 12.00'de hep birlikte balkonlara çıkacağız" dedi.

"Bayramı coşkuyla kutlayacağız"

Salgın nedeniyle TBMM'nin açılışını sanal ortamda büyük bir coşku ile kutlamak istediklerini ifade eden Öney, "Çocuklar ellerine aldıkları balon ve bayraklarla 23 Nisan şarkısını söyleyecek. Bizler de eşlik edeceğiz. Akşam 21.00'de ise yine hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Çocuklarımızın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de bir kez daha sahip çıktığını tüm Türkiye'nin duymasını istiyoruz. Bu etkinlik çocuklara, heyecan ve umut oldu. Çocuklarımız, şenlik havasına bürünen balkonlarda bayramlarını coşkuyla kutlamış olacak" diye konuştu.