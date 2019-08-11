Son Dakika Haberleri: İzmirliler bayram namazı için camileri doldurdu
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İzmirliler bayram namazı için camileri doldurdu

25 dakika önce

İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu.

İzmirliler bayram namazı için camileri doldurdu, System.String[]
İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu. Namazın ardından vatandaşlar, cami çıkışlarında bayramlaştı.
Kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, bayram namazını kılmak içiç camilerin yolunu tuttu.  Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, çıkışta birbirleriyle bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önlerinde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
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