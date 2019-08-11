İzmirliler bayram namazı için camileri doldurdu
25 dakika önce
İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu. Namazın ardından vatandaşlar, cami çıkışlarında bayramlaştı.
Kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, bayram namazını kılmak içiç camilerin yolunu tuttu. Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, çıkışta birbirleriyle bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önlerinde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı.
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