Son Dakika Haberleri: İzmirliler Boya Festivalinde Eğlendi

İzmirliler Boya Festivalinde Eğlendi

4 saat önce

İZMİR Belediyesi'nin 150'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gündoğdu Meydanı'nda 'colorzest' adı altında boya festivali düzenlendi.

İzmirliler Boya Festivalinde Eğlendi, System.String[]
İZMİR Belediyesi'nin 150'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gündoğdu Meydanı'nda 'colorzest' adı altında boya festivali düzenlendi. Rengarenk boyaları birbirlerine fırlatarak DJ performansı eşliğinde eğlenen İzmirliler, eğlenceye doydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir Belediyesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'nın devamı niteliğinde olan 'colorzest' boya festivali Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik için meydana akın eden İzmirliler, önce DJ performansları eşliğinde doyasıya eğlendi. Daha sonra görevliler tarafından rengarenk boyalar geri sayım yapıldıktan sonra heyecanla bekleyen kalabalığa dağıtıldı. Doğal mısır nişastası ve gıda boyalarından oluşan boyaları birbirlerine fırlatarak eğlenen İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründü.

- Nayman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:00 Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu, İzmir, Güncel
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