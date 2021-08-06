İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak - Son Dakika

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları halen 6 ilde 13 noktada devam ederken, yangınların söndürülmesi için vatandaşlar canla başla mücadele ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının yangının sürdüğü bölgelerden paylaştıkları fotoğraflar milyonların yüreğini dağlarken, İzmir'den bu sabah gelen görüntüler ise büyük merak konusu oldu.

"ZOMBİ İSTİLASI MI GELİYOR?"

İzmirliler bu sabah "sepya" bir güne uyanırken, gökyüzünü fotoğraflayıp hesaplarından paylaşan yüzlerce kullanıcı bu görüntüye anlam veremediklerini ifade edip, birbirinden ilginç ve esprili yorumlarda bulundu. İzmir'deki görüntüyü "Zombi istilası" olarak yorumlayanların yanında şehri kızıl gezegen Mars'a benzetenler oldukça fazla sayıda.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK MERAK KONUSU OLDU

Türkiye'ye yaklaşan sistemle birlikte rüzgarın tersine dönmesi, Yunanistan ve güney ilçelerimizde çıkan yangınların dumanı ile birlikte bulutların birbirine karışmasıyla sarımtırak ve siyah bir gökyüzünün oluştuğu iddia edilirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşanan olayın ne olduğuna dair yetkililerden resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

TWITTER'DA TT OLDU

Gökyüzünü fotoğraflayan ve yorum üstüne yorum yapan İzmirli vatandaşların paylaşımları sonrası "İzmir" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT olurken, atılan tweet'lerde en az görüntüler kadar renkliydi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;