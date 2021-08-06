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İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak - Son Dakika

İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak

06.08.2021 10:11

İzmir'de vatandaşlar bu sabah "sepya" bir güne merhaba dedi. Yunanistan ve güney ilçelerimizde çıkan yangınların dumanı ile birlikte bulutların birbirine karışmasıyla oluştuğu düşünülen gökyüzündeki görüntüyü fotoğraflayıp paylaşan sosyal medya kullanıcıları birbirinden ilginç ve esprili yorumlar yaptı. Gökyüzünde oluşan görüntü için "Zombi istilası mı?" diye soran da var, İzmir'i kızıl gezegen Mars'a benzetenler de.

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları halen 6 ilde 13 noktada devam ederken, yangınların söndürülmesi için vatandaşlar canla başla mücadele ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının yangının sürdüğü bölgelerden paylaştıkları fotoğraflar milyonların yüreğini dağlarken, İzmir'den bu sabah gelen görüntüler ise büyük merak konusu oldu.

"ZOMBİ İSTİLASI MI GELİYOR?"

İzmirliler bu sabah "sepya" bir güne uyanırken, gökyüzünü fotoğraflayıp hesaplarından paylaşan yüzlerce kullanıcı bu görüntüye anlam veremediklerini ifade edip, birbirinden ilginç ve esprili yorumlarda bulundu. İzmir'deki görüntüyü "Zombi istilası" olarak yorumlayanların yanında şehri kızıl gezegen Mars'a benzetenler oldukça fazla sayıda.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK MERAK KONUSU OLDU

Türkiye'ye yaklaşan sistemle birlikte rüzgarın tersine dönmesi, Yunanistan ve güney ilçelerimizde çıkan yangınların dumanı ile birlikte bulutların birbirine karışmasıyla sarımtırak ve siyah bir gökyüzünün oluştuğu iddia edilirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşanan olayın ne olduğuna dair yetkililerden resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

TWITTER'DA TT OLDU

Gökyüzünü fotoğraflayan ve yorum üstüne yorum yapan İzmirli vatandaşların paylaşımları sonrası "İzmir" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT olurken, atılan tweet'lerde en az görüntüler kadar renkliydi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Vatandaşlar yaşadıkları endişeyle yorum üstüne yorum yaptı
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Vatandaşlar yaşadıkları endişeyle yorum üstüne yorum yaptı
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Vatandaşlar yaşadıkları endişeyle yorum üstüne yorum yaptı
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Vatandaşlar yaşadıkları endişeyle yorum üstüne yorum yaptı
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Vatandaşlar yaşadıkları endişeyle yorum üstüne yorum yaptı
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Vatandaşlar yaşadıkları endişeyle yorum üstüne yorum yaptı
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Vatandaşlar yaşadıkları endişeyle yorum üstüne yorum yaptı
İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak

Yunanistan, Zombi, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • enis süleymanov: YA KARDEŞİM BİR KEREDE İYİ ŞEYLER DÜŞÜNELİM LÜTFEN BU KADAR KÖTÜLÜK İÇİNDE HİÇİ İYİ DÜŞÜNECEK İYİYE YORACAK KELİMELERİNİZ OLMAZ MI LÜTFEN YAPMAYIN. Cevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
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