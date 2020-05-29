İzmirliler cuma namazı için Konak Meydanı'na akın etti - Son Dakika

İzmirliler cuma namazı için Konak Meydanı'na akın etti

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında İzmirli vatandaşların tercihi Konak Meydanı oldu. Tarihi meydanda ekipler tarafından geniş koronavirüs önlemleri alındı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, camilerle cemaatle namazı kılınmasında kısıtlamaya gidilirken, uzun bir aranın ardından bugün cuma namazı cemaatle kılındı. İzmirliler, cuma namazını kılmak için tarihi Konak Meydanı'na akın etti. Meydanın girişleri barikatlarla kapatılırken, vatandanlar içeriye tek tek alındı. Maskesi olmayan vatandaşlar alana alınmazken, tek tek ateş ölçümü de yapıldı. Alınan karar kapsamında namaz kılacak olan vatandaşlar seccadelerini kendileri getirirken, seccadesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Meydana giren vatandaşlar, önceden belirlenen ve meydana çizilen sarı noktalar üzerinde sosyal mesafe kuralarına uyarak saf tuttu. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar Tarihi Konak Meydanı'nı doldurdu. Cuma namazından önce Hisar Camii Hatibi Selim Menteşeli ve Hisar Camii Müezzini Muzaffer Gülmez tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Cuma hutbesinde de vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiği hatırlatıldı. Menteşeli'nin kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar, meydanı kontrollü bir şekilde terk etti.