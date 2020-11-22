İzmirlilere doğalgaz faturalarını ödeme kolaylığı

Turkcell, İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İzmir Gaz) ile hayata geçirdiği uygulama sayesinde İzmirlilerin doğalgaz faturalarını Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından kolayca ödeyebileceğini duyurdu.

Turkcell, İstanbul'dan sonra İzmir'de de doğalgaz faturası tahsilatına başladığını açıkladı. 1 Ekim'de başlayan uygulamayla İzmirlilerin, doğalgaz faturalarını İzmir Gaz münhasır veznelerinin yanı sıra şehirdeki Turkcell mağazalarından ya da dijital satış noktalarından yapabildiği aktarıldı.

DİĞER OPERATÖR MÜŞTERİLERİ DE YARARLANABİLİYOR

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Uygulama ile İzmirliler, diğer ödeme noktalarında kuyrukta beklemek yerine hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla zamandan tasarruf sağlıyor. Turkcell'in başlattığı hizmetten diğer operatör müşterileri de yararlanabiliyor. İzmir Gaz aboneleri ödemelerini Turkcell'in yeni nesil dijital ödeme paltformu Paycell aracılığıyla da yapabiliyor" denildi.