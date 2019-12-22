İzmirliler en uzun gecede koştu - Son Dakika
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İzmirliler en uzun gecede koştu

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği 'En Uzun Koşu'ya katılan yüzlerce İzmirli, yılın en uzun gecesinde Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na koştu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği 'En Uzun Koşu'ya katılan yüzlerce İzmirli, yılın en uzun gecesinde Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na koştu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün yılın en uzun gecesinde düzenlediği 'En Uzun Koşu' İzmirliler tarafından ilgiyle karşılandı. Üçkuyular Vapur İskelesi'ne gelerek ısınan yüzlerce İzmirli, 21 Aralık saat 21.00'de işaret fişeğiyle beraber koşuya başladı. İsteyenlerin Karataş Sahili ve Konak Vapur İskelesi'nden de katılabildiği koşuda, Körfez kıyısı takip edilerek Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik rota tamamlandı. Gündoğdu Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi. Bitiş çizgisine ilk ulaşan isim koşuya Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayan Tezcan Kavas oldu. Kavas, İzmir için böylesi bir organizasyonun yapılmasının çok güzel olduğunu dile getirerek, "Çocuklarıma anlatacağım bir anım var" diye konuştu.


Etkinlikler artsın talebi


Koşuya katılan Dilek Çetinkol koşu bilincini geliştirmek için yapılan çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Bu konuda büyükşehirin arkasındayız, etkinlikler oldukça katılacağız" dedi. Rıza Martaş ise son dönemde İzmir'de spor alanındaki değişimin gözle görünür olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığımız şehirde spora destek olunması bizim için mutluluk verici. Umarım bu etkinlikler çoğalır" diye konuştu. Organizasyonu 'harika' olarak tanımlayan Pelin Şengül, böylesi bir organizasyonun yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Koşunun, İzmirlilerin uzun zamandır beklediği bir etkinlik olduğunu dile getiren Cem İlgün ise en uzun gecede koşmanın değişik bir his olduğunu söyledi.


Hedef Maraton İzmir


Koşunun gelecekteki daha büyük koşu etkinliklerine zemin hazırlamak amacıyla yapıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge şöyle konuştu: "Bugünkü koşu herkese açık amatör bir koşu. Amacımız bir farkındalık sağlamak. Amacımız İzmir maratonu öncesinde bu tip farkındalık koşularıyla İzmirli'nin bu işi gerçekten yapabileceğini göstermek. Bugün görüyoruz ki yanılmamışız. İzmirliler ilgi gösteriyor koşumuza. Uzun vadede amacımız Maraton İzmir düzenlemek." - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu Meydanı, Aralık, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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