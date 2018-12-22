İzmirliler, Gökkuşağı Renklerine Büründü
3 saat önce
İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründüİZMİR Belediyesi'nin 150. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gündoğdu Meydanı'nda 'colorzest' adı altında boya festivali düzenlendi.
İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründü
İZMİR Belediyesi'nin 150. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gündoğdu
Meydanı'nda 'colorzest' adı altında boya festivali düzenlendi. Rengarenk boyaları birbirlerine fırlatarak DJ performansı eşliğinde eğlenen İzmirliler, eğlenceye doydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından, İzmir Belediyesi'nin 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'nın devamı niteliğinde olan 'colorzest' boya festivali Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik için meydana akın eden İzmirliler, önce DJ performansları eşliğinde doyasıya eğlendi. Daha sonra görevliler tarafından rengarenk boyalar geri sayım yapıldıktan sonra heyecanla bekleyen kalabalığa dağıtıldı. Doğal mısır nişastası ve gıda boyalarından oluşan boyaları birbirlerine fırlatarak eğlenen İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:40 Kaynak: DHA
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