Son Dakika Haberleri: İzmirliler Güliz Ayla ile Eğlendi

İzmirliler Güliz Ayla ile Eğlendi

1 saat önce

Türk pop müziğinin başarılı ismi Güliz Ayla, İzmir'de verdiği konserde hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

İzmirliler Güliz Ayla ile Eğlendi, System.String[]
Türk pop müziğinin başarılı ismi Güliz Ayla, İzmir'de verdiği konserde hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Son dönemde yıldızı parlayan isimlerden Güliz Ayla, İzmir'deki konser programında hayranlarıyla buluştu. Forum Bornova'daki konserde başarı sanatçı, "Olmazsan Olmaz", "Sevgilim", "Benim Olmazsan" gibi en sevilen parçaları seslendirdi. Güliz Ayla'ın şarkılarını vatandaşlarda zaman zaman eşlik etti. Konsere gelen katılımcılar, söylenen parçalarla keyifli dakikalar geçirdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

İzmir, Magazin
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