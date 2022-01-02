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İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi - Son Dakika

İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi

02.01.2022 16:27

Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı İzmir'de, vatandaşlar açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı İzmir'de, vatandaşlar açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Yılın ilk günlerinde güneşin yüzünü göstermesinden faydalanan İzmirliler, özellikle sahil bandındaki alanlara ilgi gösterdi.

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında yürüyüş yaparken, bazıları da bisikletlerle gezdi. Çocuk parkları da çocuklarını eğlendirmek isteyen ailelerle doldu. Denize yakın noktalardaki kafelerde de yoğunluk yaşandı. Kamp sandalyesi getirenler çimlerin üzerinde sohbet etti.

Kentin hareketli çarşılarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri ve Karşıyaka ilçesindeki Kemal Paşa caddelerinde de kalabalık oluştu.

Açık alanlara olan ilgi, şehirdeki trafiği de etkiledi. Sahil bandına yakın yerlerdeki trafik akışı, diğer yerlere nispeten daha yoğun oldu.

İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi
İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi
İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi
İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi

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İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda değerlendirdi - Son Dakika


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