İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor - Son Dakika

İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor

03.11.2020 17:09

İzmir'deki depremin sembol isimleri haline gelen Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'in hastanede ihtiyaçları olabileceğini düşünen İzmirliler, hediyeler alıp getiriyor.

İzmir'deki depremin sembol isimleri haline gelen Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'in hastanede ihtiyaçları olabileceğini düşünen İzmirliler, hediyeler alıp getiriyor.

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek ile Rızabey Apartmanı'ndan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu.

Ayda ve Elif'in kurtarılma anlarını televizyondan canlı izleyen ve hastanede ihtiyaçları olabileceğini düşünen aile hekimi Eser Yalman, mesaisi biter bitmez bir kıyafet mağazasından alışveriş yapıp hastaneye koştu.

Eser Yalman, AA muhabirine, kıyafetleri enkaz altında olduğu için "İhtiyaçları neler olabilir?" diye düşünüp alışveriş yaptığını söyledi.

Çorap, pijama gibi giysiler aldığını anlatan Yalman, şöyle konuştu:

"Ayda ve Elif için birer çanta oluşturdum. Onları vermek için geldim ama Ayda'ya şu anda kabul etmiyorlar. Yakınlarını da bulamadım, onlar cenazeye gitmişler. Elif için ana binaya gidiyorum. Onu bulup hediyesini vermeye çalışacağım. Bulamazsam da daha sonra tekrar getirip vereceğim. Allah'ın bir mucizesi bize. Umutların bitmediği, tükenmediği bir an. Çok mutlu olduk. Onlar gülümsedi biz ağladık. O köfte istedi biz ağladık. Hep beraber duygusal bir an yaşadık. Ben çalışıyorum, görevden çıkar çıkmaz geldim. Bizim de böyle bir katkımız olsun diye koştuk."

Yalman, hediye poşetlerinin içerisine "Ayda'cım başka bir ihtiyacın olursa ara beni, seni seviyorum." notunu bıraktı.

Öte yandan bazı restoranlar da enkazdan kurtarıldıktan sonra köfte ve ayran isteyen Ayda için hastaneye köfte ve ayran gönderdi.

İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor
İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor
İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor
İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor - Son Dakika


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