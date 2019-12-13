İzmirliler için 'EnTaksi İzmir' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirliler için 'EnTaksi İzmir' uygulaması - Son Dakika

İzmirliler için 'EnTaksi İzmir' uygulaması

6 saat önce

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistem hazırlandı.

İzmirliler için 'EnTaksi İzmir' uygulaması, System.String[]

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistem hazırlandı. 1 yıldan fazla süredir test edilen 'EnTaksi İzmir', yılbaşından itibaren kullanılmaya başlanacak. Mobil uygulama ya da internet üzerinden 24 saat taksi çağrılabilecek. Kullanıcıya, en yakındaki taksici yönlendirilecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, hakkındaki yorumları okuyabilecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından taksi kullanımı için mobil uygulama altyapısı kuruldu. Üzerinde çalışılan sistem, 1 yılı aşkın süre test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirecek, 'EnTaksi İzmir' adı verilen uygulama, testlerden geçti. İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) de test edilen 'EnTaksi İzmir', Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in katılacağı törenle yılbaşında hizmete alınacak.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Sunduğumuz hizmeti ve kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini, küresel güçlerle ancak böyle rekabet edebileceğimizi açıklamıştık, o sözümüzü tutuyoruz. Bu yenilikçi tutumumuzu geçmişte de sergiledik, birçok yeniliğe ve gelişime imza attık. Şimdi de İzmir'deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırıyoruz. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde kamu kurumları iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz" dedi.

'ENTAKSİ İZMİR' NASIL ÇALIŞACAK?

Mobil uygulama üzerinden ya da internetten 24 saat taksi çağrılabilecek. Sistem en yakındaki taksiciyi yönlendirecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, şoför hakkında yorumları okuyabilecek. Kullanıcı, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek. Gidilecek yer için ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek. Müşteriler, aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebilecek. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kullanabilecek.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk doktor, kansere karşı 'en detaylı görüntüleme' teknolojisini geliştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenazesine katıldı Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi Polisten kaçan hırsızlar ortalığı birbirine kattı? hırsızları esnaf böyle yakaladı

Son Dakika Haberleri
16:36 Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
16:36 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan didem mengü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:36 Polisten kaçan hırsızlar ortalığı birbirine kattı? hırsızları esnaf böyle yakaladı - Son Dakika
16:36 Öğrenen yaratıcı ve paylaşan şehir Hatay - Son Dakika
16:31 Aliağa'da üretici kadınlara özel seminer - Son Dakika
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmirliler için 'EnTaksi İzmir' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]