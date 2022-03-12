İZMİRLİLER, İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 101'İNCİ YILINDA YÜRÜDÜ - Son Dakika

İZMİR'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İstiklal Marşı, esaret altına alınmak istenen bu vatanın umudu oldu. Emperyalizme karşı mücadele eden bir vatanın sembolü oldu dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünü yürüyüş düzenlendi. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li bazı ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 300 kişilik grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp, Konak Atatürk Meydanı'na yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye bandosu ve ilçe belediye bandoları da yürüyüşe en önde eşlik etti. Kortej yürüyüşünü vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yürüyüşün sonunda Konak Atatürk Meydanı'nda açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstiklal Marşı, esaret altına alınmak istenen bu vatanın umudu oldu. Emperyalizme karşı mücadele eden bir vatanın sembolü oldu. İstiklal Marşımız hürriyetin her şeyden kıymetli olduğunu ve en güçlü direnişin bağımsızlık için olduğunu anlatır. 'Korkma' diyerek başlar. Bağımsızlığımızı savunmaktan, bu cennet vatanı korumaktan, cennet doğasına sahip çıkmaktan, zeytin ağaçlarına sahip çıkmaktan korkmadık, korkmuyoruz dedi.