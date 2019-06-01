Son Dakika Haberleri: İzmirliler Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı'na akın etti
Son Dakika Genel Haber

İzmirliler Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı'na akın etti

55 dakika önce

İzmirliler Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı'na akın ettiİZMİR - Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, İzmir'de Konak Meydanına akın etti.

İzmirliler Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı'na akın etti
İZMİR - Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, İzmir'de Konak Meydanına akın etti.
İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni İzmirli vatandaşlar ibadet ederek geçirdi. Kadir Gecesi'nde binlerce İzmirli vatandaşlar Konak Meydanına ve camilere akın etti. Oruçlarını açan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını kıldı. Geç saatlere kadar ibadetlerini yapan İzmirliler, ellerini semaya açarak dualar etti, Kadir Gecesi'ni kutladı.
İzmirliler Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı'na akın etti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Konak, Kadir Gecesi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar (Özel) Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirliler Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı'na akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]