İzmirliler kara doydu - Son Dakika
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İzmirliler kara doydu

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ ve Gölcük Mahalleleri, hafta sonu İzmirli konuklarını ağırladı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ ve Gölcük Mahalleleri, hafta sonu İzmirli konuklarını ağırladı. Bozdağ'ın şubat ayı sonunda yeniden karla buluşmasını fırsat bilen İzmir, Aydın ve Manisa'dan gelen konuklar, hem güneşin hem de karın keyfini çıkardı. Günübirlik geldikleri Gölcük'te gölün muhteşem manzarası yanında kartopu keyfi süren vatandaşlar, Gölcük ve Bozdağ'ın bölge için büyük bir nimet olduğunu söyledi. İki günlük kar yağışının Gölcük ve Bozdağ'a çok iyi geldiğini belirten Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, "Zirvede daha yoğun olmakla birlikte Bozdağ Mahallesi ve yaylalarda da kartopu oynanabildi. Özellikle pazar günü İzmir ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda konuk ağırladık. Esnaflarımız da bu yoğunluktan nasiplerini aldı" dedi. Ödemiş'ten Gölcük'e çıkan Ödemişli emekli matematik öğretmeni Musa Baygın da "Çocuklarla Gölcük'e geldik. Hava çok güzel. Göl bir yanda, kar bir yanda. Gölcük manzara ve hava açısından bulunmaz bir yer. Güzel bir gün geçirdik" diye konuştu. Gölcük'e gelen vatandaşların bol bol fotoğraf çektikleri görüldü. Kar yağışını fırsat bilen Ödemişli dağcılar da Gölcük'te yaptıkları yürüyüşle günü en güzel şekilde değerlendirme fırsatı buldu. - İZMİR

Gölcük, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:28 Kaynak: İHA
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