İZMİR İzmirliler kısıtlamasız ilk cumartesi günü Kordon'un keyfini çıkardı - Son Dakika

İzmirliler kısıtlamasız ilk cumartesi günü Kordon'un keyfini çıkardı

İZMİR'de aylar sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, Alsancak Kordon dolup, taştı. İzmirliler sahilde, temiz havanın ve denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs risk haritasında 'turuncu' renkle 'yüksek risk' grubunda yer alan İzmir'de, cumartesi günleri 05.00- 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. Aylar sonra cumartesi günü ilk defa dışarı çıkan İzmirliler, Alsancak Kordon'a akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelen vatandaşlar, kafe ve restoranlarda yemek yiyip, kahve içerken, sahilde yürüyüş yapanlar da gitar çalıp, şarkı söyledi. Bisiklet sürenler, balık tutanlar bahar havasının tadını çıkardı. Kontrollü normalleşmeye geçilmesine rağmen, birçok İzmirli tedbiri elden bırakmadı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu.

'YAVAŞ YAVAŞ ESKİ GÜNLERE DÖNÜYORUZ'

Eşiyle yürüyüş yapan Fevzi Güntekin, "Uzun bir zaman 65 yaş üstü olarak evdeydik. Uzun süre evde kalmak bizi rahatsız etmişti. Şimdi kısmen de olsa süre uzadı, bundan memnunuz. Eşimle birlikte Kordon'a çıktık. Temiz hava ve güneş aldık. Biraz yürüyüş yapacağız. İhtiyaçlarımızı karşılayıp eve döneceğiz. Yavaş yavaş eski günlere dönüyoruz. Hala İzmir yüksek risk grubunda, umarız en kısa sürede risk düşer" dedi.

Sahilde oturan Sevgi Alan, "Herkes dışarı çıktı. Fakat 65 yaş üstü için saatler çok az. Biraz daha uzasa daha iyi olur. Ben yakında oturuyorum ama uzakta oturup, Alsancak'a gelmek isteyenler için zor. Evde oturmak da problem yaratıyordu. Şimdi daha iyi oldu" diye konuştu.

'MÜZİK YAPTIK, İNSANLARA DİNLETTİK'

Arkadaşlarıyla sahilde gitar çalıp, şarkı söyleyen Cihan Taylan, "Ofis çalışanıyız, uzun süredir de dışarı çıkmıyorduk. Bugün ilk defa dışarı çıktık. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Çok uzun kalmadan eve döneceğiz zaten. Temennimiz kısa dönemde koronavirüsün azalması yönünde. Biz de nefes almaya, hava almaya çalışıyoruz. Bugün müzik yaptık ve diğer insanlara dinlettirdik. İzmir demek müzik, gençlik demek" dedi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAMALIYIZ'

Eşi koronavirüs nedeniyle hastanede yatan Havva Kural ise "Sadece alışveriş için çıktım. Serbest olması bizim sokaklara dökülmemizi gerektirmiyor. Çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Nasıl bulaştığından hala çok emin değiliz. Bütün kurallara uymamıza rağmen eşime bulaştığını gördüm. Bu bilinmezlik içinde çok zorunlu olmadıkça çıkmamalıyız" şeklinde konuştu.

'UMARIM YAKIN ZAMANDA TAM KAPASİTE MÜŞTERİ ALIRIZ'

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde pastane işleten Dilek Avcı, "Elimizden geldiğince kurallara riayet ediyoruz. Amacımız rengin bir an önce maviye dönmesi. Masa ve sandalyelerimizi azaltıp, kurallara uyarak son derece titiz davranıyoruz. Hepimiz umutla bekliyorduk. Müşterilerimizi ağırlayabilmemiz çok iyi oldu. Umarım yakın zamanda aşılanmalar tamamlanır ve tam kapasiteyle müşterileri alabiliriz" dedi.