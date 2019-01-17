İzmirliler Kocaoğlu'nun Yeniden Adaylığına Ne Diyor?
1 saat önce
Daha önce belediye başkanlığına tekrar aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olma kararını İzmirliler'e sorduk.
Daha önce belediye başkanlığına tekrar aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu
'nun yeniden aday olma kararını İzmirliler'e sorduk
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:00
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