Son Dakika Haberleri: İzmirliler Kocaoğlu'nun Yeniden Adaylığına Ne Diyor?

İzmirliler Kocaoğlu'nun Yeniden Adaylığına Ne Diyor?

1 saat önce

Daha önce belediye başkanlığına tekrar aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olma kararını İzmirliler'e sorduk.

">
Daha önce belediye başkanlığına tekrar aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olma kararını İzmirliler'e sorduk
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:00 

Aziz Kocaoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" Dediği Projenin Detayları Ortaya Çıktı: Doğu Kudüs Filistin'e Bırakılacak

Güvenlik Görevlisi, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:34:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirliler Kocaoğlu'nun Yeniden Adaylığına Ne Diyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]