İzmirliler Kordon'a akın etti, çoğu sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

İZMİR'in Kordon sahilinde, hafta içi olmasına rağmen dün akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çizdiği sosyal mesafeli çemberler silinirken, Kordon'daçok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İzmir'in önemli sahil şeritlerinden Kordon, dün akşam hafta içi olmasına rağmen yaz havasının keyfini sürenlerin adresi oldu. İzmirliler, arkadaşlarıyla Kordon sahilinde oturup, vakit geçirdi. Belediye ekipleri tarafından çizilen sosyal mesafe çemberlerinin silindiği görülürken, gelenlerin büyük kısmı gruplar arasına mesafe koyarak oturdu. Bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı gözlendi. Çimlerin üzerinde keman, saksafon ve darbukayla oyun havası çalarak dans edenler dikkati çekerken, maskesi bulunmayan ve dans eden vatandaşları polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı.

'İNSANLAR DAHA KONTROLSÜZ OTURMAYA BAŞLAMIŞ'

Kordon'da vakit geçiren Esin Bayar, 3 ay sonra ikinci kez dışarıya çıktığını belirterek, "İlk defa dışarıya çıkıyormuşuz gibi hissediyoruz. Biz aslında bu çemberler var diye gelmiştik. Birkaç gün önce geldiğimizde bu çemberler vardı. Şu an kalkmış, daha kontrollüydü. Çemberler kalkınca, insanlar daha kontrolsüz bir şekilde oturmaya başlamış. Şu an yeterli tedbir yok" dedi.

Çemberler kalktıktan sonra kontrolsüz bir oturma düzeninin olduğunu söyleyen Ceylin Dülger ise, "Çemberler kalktı ama buraya gelen kişiler önlemlerini almışlar. Fakat tabii ki sosyal medyadan da gördüğümüz gibi çember kuralına çok fazla uyulmuyordu. Yeterli de çember de yoktu. Daha kontrollüydü alan. Fakat şu an çok dip dibe ve dağılmış vaziyette insanlar. Bu yüzden çember uygulaması daha yararlıydı" diye konuştu. Serdar Akın ise geçen günlerde insanların daha tedbirli olduğunu söyleyerek, "Bir rahatlık var, buraya üçüncü gelişim. İlk geldiğimde daha kontrollüydü, şimdi herkes kendi kafasına göre oturmuş. Bir düzen şart" ifadelerini kullandı. Yeni tedbirlerin olması gerektiğini kaydeden Sinem Eliaçık ise şunları söyledi:

"Çemberler olsa da olmasa da pek fazla vatandaşlar kurallara uymuyor. Sosyal medyada bir fotoğraf gördüm, çember ortada etrafında insanlar vardı. Yeni tedbirler olmalı."

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