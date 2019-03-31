İzmirliler Kordon'a Koştu

İZMİR'de oy kullanan kişiler, serin havaya rağmen soluğu Kordon'da aldı.

İZMİR'de oy kullanan kişiler, serin havaya rağmen soluğu Kordon'da aldı. Birçok İzmirli, Kordon'daki çimlere serilip tatil gününün keyfini çıkardı.



Seçim yasakları nedeniyle içki servisinin yapılmadığı kafeteryaların çoğu dolarken, vatandaşlar seçim sonuçlarını televizyon ekranlarından takip etti.



- İzmir

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