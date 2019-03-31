Son Dakika Haberleri: İzmirliler Kordon'a Koştu

İzmirliler Kordon'a Koştu

15 dakika önce

İZMİR'de oy kullanan kişiler, serin havaya rağmen soluğu Kordon'da aldı.

İzmirliler Kordon'a Koştu, System.String[]
İZMİR'de oy kullanan kişiler, serin havaya rağmen soluğu Kordon'da aldı. Birçok İzmirli, Kordon'daki çimlere serilip tatil gününün keyfini çıkardı.

Seçim yasakları nedeniyle içki servisinin yapılmadığı kafeteryaların çoğu dolarken, vatandaşlar seçim sonuçlarını televizyon ekranlarından takip etti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:14 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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