İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU
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İZMİRLİLER, kurban bayramı namazını kılmak için tarihi camide bir araya geldi.
İZMİRLİLER, kurban bayramı namazını kılmak için tarihi camide bir araya geldi. Hep beraber bayram namazını kılan vatandaşlar, caminin çıkışında bayramlaştı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:53 Kaynak: DHA
Kurban bayramı nedeniyle İzmirli vatandaşlar Tarihi Hisar Camisi'nde buluştu. Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, mutlu ve huzurlu bir bayram geçmesi dileği ile bayram namazını kıldı. Cami cemaati bayram namazının ardından çıkışta birbirleri ile bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önünde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı.
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