Son Dakika Haberleri: İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU
Son Dakika Güncel Haber

İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU

30 dakika önce

İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu.

İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU, System.String[]
İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu. Namazın ardından vatandaşlar, cami çıkışlarında bayramlaştı.
Kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, bayram namazını kılmak içiç camilerin yolunu tuttu.  Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, çıkışta birbirleriyle bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önlerinde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı
Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]