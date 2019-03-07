Son Dakika Haberleri: İzmirliler ‘marka’ kent istiyor

İzmirliler ‘marka’ kent istiyor

1 saat önce

İzmir iş dünyası, yeni başkanlardan kentin lojistik gücünü artıracak, turizmini kalkındıracak, teknolojik atılımına katkı sunacak, kentsel dönüşümü planlı hale getirecek çalışmalar bekliyor.

İzmirliler ‘marka’ kent istiyor, System.String[]
İzmir iş dünyası, yeni başkanlardan kentin lojistik gücünü artıracak, turizmini kalkındıracak, teknolojik atılımına katkı sunacak, kentsel dönüşümü planlı hale getirecek çalışmalar bekliyor. (Ahmet Usman)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:05 

İzmir, Ekonomi
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