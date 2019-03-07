İzmirliler ‘marka’ kent istiyor
1 saat önce
İzmir iş dünyası, yeni başkanlardan kentin lojistik gücünü artıracak, turizmini kalkındıracak, teknolojik atılımına katkı sunacak, kentsel dönüşümü planlı hale getirecek çalışmalar bekliyor.
İzmir
iş dünyası, yeni başkanlardan kentin lojistik gücünü artıracak, turizmini kalkındıracak, teknolojik atılımına katkı sunacak, kentsel dönüşümü planlı hale getirecek çalışmalar bekliyor. (Ahmet Usman)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:05
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