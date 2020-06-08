İzmirliler, önlemlerle kütüphanelerden faydalanmaya başladı - Son Dakika

İZMİR'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı tutulan kütüphaneler, alınan önlemlerle ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla birçok kurumun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Restoran, AVM, spor salonu ve kütüphane gibi vatandaşların toplu halde bir araya geldikleri birçok kurum, bu süreçte kapalı kaldı. Türkiye'nin virüs karşısında başarılı yürütülen mücadelenin ardından normalleşme süreci başladı. Kapalı kalan birçok sektör tekrar hizmete açıldı. Öğrenciler, araştırmacılar veya tez hazırlayanlar da bilgi edinmek için kütüphanelerin yolunu tuttu.

TEDBİRLER ALINDI, İZOLASYON SAĞLANDI

Yeni dönemde kütüphanelerde de önlemler alındı. Kurumun girişine dezenfektanlar konulurken, ateşleri ölçülerek içeriye girenler, burada sosyal mesafe aralığına göre dizayn edilen masalarda oturtuluyor. Ozon teknolojisine sahip çoklu kitap sterilizasyon cihazıyla gün içinde dokunulan kitaplar dezenfekte ediliyor.

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