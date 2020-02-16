İzmirliler "sevdiklerine" koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirliler 'sevdiklerine' koştu - Son Dakika

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

7 saat önce

İzmir'de, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

İzmir'de, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi önünden koşuya başlayan katılımcılar, Mithatpaşa Üst Geçidi'nde buluştu.

Evli, sevgili, kardeş, arkadaş, anne-kız, baba-oğuldan oluşan yarışçılar, son parkurda el ele tutuşarak koşuyu tamamladı. Her yaştan İzmirlinin katıldığı etkinlikte sporcular, üzerlerinde "Tüm yollar" ve "Sana çıkar" yazılı tişörtler taşıdı.

Çocuğuyla beraber koştu

Yarışçılardan İsmail Hoştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çok güzel geçtiğini söyledi.

Sporcu geçmişi olduğunu belirten Hoştan, "Amaç burada yarışı birinci bitirmek değil, spordu." dedi.

Çocuğu Atlas ile koşan Tuğba Doğru ise Konak'tan koşuya başladığını, yarışın sonunda iki sevgilisine de kavuştuğunu aktardı.

Eşi Onur Doğru da "Sabah antrenman yapmıştım, o yüzden biraz yoruldum. Çocukla koşmayı çok istiyordum. Zaten arabasını da özel aldık. Bundan sonra İzmir Maratonu'nda da ter dökeceğiz." diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

İzmirliler sevdiklerine koştu

Sevgililer Günü, 14 şubat, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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