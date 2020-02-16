İzmirliler sevdiklerine koştu - Son Dakika
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İzmirliler sevdiklerine koştu

7 saat önce

İZMİR'de, 'Sevdiğine Koş' adı altında düzenlenen etkinlikte, farklı iki noktadan koşmaya başlayan çiftler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda buluştu.

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İZMİR'de, 'Sevdiğine Koş' adı altında düzenlenen etkinlikte, farklı iki noktadan koşmaya başlayan çiftler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda buluştu. Yüzlerce İzmirli'nin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlediği 'Sevdiğine Koş' etkinliği düzenlendi. Koşu için kayıt yaptıran yaklaşık 200 çift, saat 13.00'te Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi'nden bitiş noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda doğru koşmaya başladı. Koşuda, Üçkuyular'dan başlayanlar 3.5 km, Konak'tan başlayanlar ise 2.5 kilometre mesafe kat ederken, meydana ulaşan koşucular, karşı yönden koşmaya başlayan partnerini bekledi. Partneri gelen çiftler, bitiş noktasını el ele geçti. Etkinliğe katılanlardan bazıları çocuklarıyla koşarken; evli, sevgili, kardeş, arkadaş, anne-kız, baba-oğuldan oluşan çiftlerin koşusundan ortaya renkli görüntüler çıktı.

Koşuya katılan Elif-Serhat Acar çifti, organizasyonun her sene yapılmasını istedi. Elif Acar (33), "İlk kez bu kadar hızlı koştum. Koşudan önce eşimle planlama yapmıştık ve ona göre hareket ettik" derken eşi Serhat Acar ise, " Çok güzel bir organizasyon. İlk kez bu kadar hızlı koştum. Çocuklarımızdan dolayı geç geldik ama çok keyifliydi. Her sene yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koşuya kızıyla birlikte katılan Basri Şen (42) ise, "Bu tarz bir organizasyon yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Kızımla koştuğum için büyük keyif aldım" dedi. Kızı Nehir Şen (12) de babasıyla koştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Ahmet Kaplan (42) ise "Güzel bir koşuydu. Sevdiğimize koştuk. Spor dışında birlikte bir şey yapabilme duygusu çok önemliydi" derken, Dilek Gürler ise (42), "Etkinliğe beraber katılmış olmak çok keyifliydi. Varış noktasına ilk ben geldim. O yüzden beklemek biraz stresliydi. 'Neden geç kaldın' diye sordum" dedi.


Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:43 Kaynak: DHA
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