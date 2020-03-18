İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı - Son Dakika
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İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı

6 saat önce

İzmir'de mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yerini buldu.

İzmirliler uyarılara kulak verdi, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 azaldı, System.String[]

İzmir'de mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yerini buldu. ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 oranında azaldı.


İzmir'de korona virüs tehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili oluyor. İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar sonucunda toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 51,3 oranında azaldı. 3 Mart 2020 Salı günü tüm toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı 1 milyon 846 bin 112 iken, bu değer 17 Mart 2020 Salı günü 899 bin 474'e geriledi.


Çalışanların beşte ikisi binmedi


İzmir'de otobüs ulaşımının yanı sıra toplu ulaşım elektronik ücret toplama sistemini de işleten ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre okulların kapalı olması nedeniyle öğrenci ve öğretmen binişlerindeki azalma yüzde 80'leri buldu. Başta 65 yaş üzeri yurttaşlar olmak üzere serbest ve indirimli kart sahiplerinin biniş sayılarında da yüzde 60'tan fazla düşüş görüldü. Ağırlıklı olarak özel sektör çalışanlarının oluşturduğu tam biniş yapanların sayısı da yüzde 38,6 oranında azaldı.


Dezenfeksiyon ve temizlik sürüyor


İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şubesi ekipleri, İZBAN ve metro istasyonları, otobüs aktarma merkezleri ile tramvay duraklarında gece yaptıkları rutin dezenfeksiyon çalışmalarına gündüz mesailerini de ekledi. Her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs aktarma merkezleri sürekli dezenfekte ediliyor. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler ise sefer sonlarında otobüslerin hijyenini sağlıyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışırken, otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına, personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtıldı.


Bilim Kurulu önlemleri açıklamıştı


İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bilim Kurulu, hastalığın yayılmasının engellenmesi için toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan tedbirleri açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Kendimizin olduğu kadar, birbirimizin de sağlığını korumakla sorumluyuz. Bu nedenle mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın" çağrısında bulunmuştu. - İZMİR

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:37 Kaynak: İHA

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