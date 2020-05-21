İzmirliler, yasak sonrası sahillere koştu - Son Dakika

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, vatandaşlar 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, sıcak hava nedeniyle sahil kenarlarına ve çimlere akın etti. Birçok İzmirli, Alsancak Kordon'da ve Bostanlı sahildeki ağaç altlarında kitap okudu. Balık tutanların çoğunlukta olması da dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, hava sıcaklığının artması nedeniyle vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise sahil kenarında çimlere oturarak sohbet etti. Gölge olduğu için sahildeki ağaç altlarını tercih edenler kitap okuyarak vakit geçirdi. Sandalyelerini yanında getirenler, denize karşı oturup, çay ve kahve içti. Alsancak Kordon'da ve Bostanlı sahilde balık tutanların çoğunlukta olması dikkat çekti. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği görülürken, bazıları kurallara uymadı. Kısıtlamanın bitmesini fırsat bilen kişiler, hava almak için kendilerini İzmir'in sahil kesimlerine attı.

'KENDİMİZİ DIŞARIYA ATTIK'

Arkadaşlarıyla birlikte Kordon'da yürüyüş yapan, "Artık evde oturmaktan çok sıkıldık. Kendimizi dışarıya attık. İnsanların dışarda bir arada olmasını o kadar çok istiyoruz ki. İnsanlar dışarıda sosyal mesafeyi koruyor. Biz de keyifli zaman geçiriyoruz. Koronavirüs salgınını atlattıktan sonra bizi bambaşka bir hayatın beklediğini düşünüyorum. Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" dedi.

Nurkan Gültekin (26) ise, "Güneşli havanın tadını çıkarmak istedim. Biraz serinlik de var, gayet güzel. Bir ağaç gölgesi bulup kitabımı okudum. Evde baya bunalmıştım. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum hem kendimi hem onları düşünüyorum" diye konuştu.