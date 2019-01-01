İzmirliler Yeni Yıla Kar Yağışı Altında Girdi

İzmirliler MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen yılbaşı kutlamasında, suni kar yağışı altında müziğin ve eğlencenin tadını çıkarttı.

İzmirliler MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen yılbaşı kutlamasında, suni kar yağışı altında müziğin ve eğlencenin tadını çıkarttı. Gecede sahneye çıkan Osman Özçalık, sevgilisi Münire Kaya'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.



DJ performansı eşliğinde suni kar yağışı altında eğlenen İzmirliler, yeni yıla coşku içerisinde girdi. MaviBahçe'nin programına katılan İzmirliler, DJ performansları ve Dolce Band Ft Aydok Moralıoğlu konseri ile neşeli saatler yaşadı. Müzik ve lazer gösterisi eşliğinde yağan kar altında eğlenen İzmirliler, geride kalan yılın yorgunluğunu attı. İzmirliler, konserdeki şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. - İZMİR

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