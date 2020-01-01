İzmirliler yeni yıla kar yağışı ile "Merhaba" dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirliler yeni yıla kar yağışı ile 'Merhaba' dedi - Son Dakika

İzmirliler yeni yıla kar yağışı ile "Merhaba" dedi

6 saat önce

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen yeni yıl konserinde Necati ve Saykolar Müzik Grubu sahne aldı.

İzmirliler yeni yıla kar yağışı ile

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen yeni yıl konserinde Necati ve Saykolar Müzik Grubu sahne aldı. Grup izleyicilere coşkulu saatler yaşatırken, seyirciler 2020'nin ilk dakikalarına suni kar yağışı altında girdi.


İzmirliler MaviBahçe Kent Meydanında düzenlenen yılbaşı etkinliğinde yeni yıla, suni kar yağışı altında müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkartarak girdi. İzmirliler, 2011 yılında kurulan Necati ve Saykolar Müzik Grubu'nun hareketli parçaları eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşadı. Grup üyeleri kendi şarkılarının yanı sıra unutulmaz isimler Barış Manço, Cem Karaca şarkılarıyla eğlenceyi doruğa taşıdı. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?
İranlı turistler 2020 yılına girerken Van'da eğlendi Eskişehir yeni yıla su kuyruğunda girdi Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi

Son Dakika Haberleri
18:22 Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor - Son Dakika
18:20 İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika
18:20 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı 15 hafif yaralı - Son Dakika
18:17 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:26:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmirliler yeni yıla kar yağışı ile "Merhaba" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]