İzmirliler Yeni Yılı Coşkuya Karşıladı
59 dakika önce
İzmirliler yeni yılı coşkuya karşıladıİZMİR'de, eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, yeni yılı 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı.
İzmirliler yeni yılı coşkuya karşıladı
İZMİR'de, eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, yeni yılı 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı.
İzmirliler, 2019'a Cumhuriyet Meydanı
'nda DJ Mano'nun gösterdiği sahne performansı ile girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyona katılan yüzlerce İzmirli, DJ Mano'nun çaldığı birbirinden hareketli remiks parçalar ile eğlendi. Müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Saatin 00.00 gösterdiği anda İzmirliler büyük bir coşkuyla 2019'u kutladı. Öte yandan, kent genelinde sokaklara çıkan vatandaşlar, caddelerde otomobilleri ile konvoy oluşturarak yeni yılın sevincini yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:38 Kaynak: DHA
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