İzmirlilerden bozuk yol tepkisi - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesi altyapı nedeniyle kazılan yoldaki çalışmalar tamamlanmasına rağmen doldurulan çukurların üzerinin uzun süredir asfaltlanmaması tepkilere neden oluyor. Araçlarının yoldaki çukurlar nedeniyle zarar gördüğünü, tozdan evlerinde oturamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce sorunun çözülmesini istedi.

İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki 915 Sokak'taki bir süre önce alt yapı çalışması başlatıldı. Kazılan yoldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından çukurlar toprakla dolduruldu. Ancak, üzeri asfaltlanmadı. Yolun çalışmalar tamamlanmasına rağmen uzun süredir asfaltlanmaması tepkilere yol açtı. Atatürk, İnönü, Osmangazi mahallelerinin geçiş güzergahında olan yoldaki çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri yetkililerden bir an önce yolun asfaltlanmasını istedi.