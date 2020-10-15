İzmirlilerden bozuk yol tepkisi - Son Dakika

İzmirlilerden bozuk yol tepkisi

15.10.2020 09:28
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesi altyapı nedeniyle kazılan yoldaki çalışmalar tamamlanmasına rağmen doldurulan çukurların üzerinin uzun süredir asfaltlanmaması tepkilere neden oluyor.

İZMİR'in Bornova ilçesi altyapı nedeniyle kazılan yoldaki çalışmalar tamamlanmasına rağmen doldurulan çukurların üzerinin uzun süredir asfaltlanmaması tepkilere neden oluyor. Araçlarının yoldaki çukurlar nedeniyle zarar gördüğünü, tozdan evlerinde oturamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce sorunun çözülmesini istedi.

İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki 915 Sokak'taki bir süre önce alt yapı çalışması başlatıldı. Kazılan yoldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından çukurlar toprakla dolduruldu. Ancak, üzeri asfaltlanmadı. Yolun çalışmalar tamamlanmasına rağmen uzun süredir asfaltlanmaması tepkilere yol açtı. Atatürk, İnönü, Osmangazi mahallelerinin geçiş güzergahında olan yoldaki çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri yetkililerden bir an önce yolun asfaltlanmasını istedi.

'BURAYA HİÇBİR HİZMET YOK'İki aydan fazla süredir yolun bozuk olduğunu söyleyen vatandaşlardan Sakine Gümüş, "Her yer toz toprak ve yol bozuk. Yama yapmıyorlar, tamir etmiyorlar. Bu durumdan şikayetçiyiz. Araçlar, yoldan geçerken takır tukur ses çıkarıyor. Yolun her yeri çukur. Neden asfaltlanmıyor, anlamış değiliz. Belediye neden ilgilenmiyor, aklım almıyor. Buraya hiçbir hizmet yok. Yolun asfaltlanmamış olması nedeniyle çok toz kalkıyor. Allah'tan yağmur yağdı da biraz olsun tozdan kurtulduk" dedi.'HER KAZILAN YER 3 AY SONRA KAPANIYOR'Aracıyla bozuk yollardan geçen Şuayip Çevik, "İzmir'in her yeri böyle. Her kazılan yer 3 ay sonra kapanıyor. Yağmur yağdığı için arabalar temizlendi yoksa araçlarımızın üzerinde bir karış toz vardı. Bir oto yıkatmanın ücreti 30- 40 TL. Yazık değil mi bu insanlara? Kazılabilir ama işin bitince gel, kapat. Yoldan geçen araçlar çukurlar nedeniyle zarar görüyor. Bu araçların tamiri ne olacak. Arabanın bir tarafı kenarda bir tarafı toprakta kalmış. Araba devrildi. Suyun da akmasıyla devrilmiş oldu" diye konuştu.Vatandaşlardan Sermin Daş ise "Sürekli altyapı çalışmaları için yollar kazılıyor ama sonrasında asfaltlanmıyor. Bu nedenle çok zorluk çekiyoruz. Özellikle sürücüler yoldaki çukurlar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Otomobilimizin yoldaki çukur nedeniyle altı vurdu, hasar gördü. Yolun bu durumundan şikayetçiyiz. Belediyeyi de aradık ancak ne gelen ne giden var" diye konuştu.Evinin balkonunda tozdan duramadığını belirten Necdet Demir, "Altyapı nedeniyle kazılan yolun asfaltlanmaması nedeniyle her yer toz içinde. Evde duramıyoruz. Olduğu gibi toz eve doluyor. Her tarafımız sapsarı toz oldu. Şikayetimizi bildirmek istedik ama bir saat telefonda bekletildik, muhatap bulamadık. Çözüm bekliyoruz" dedi.

- Nayman
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi
İzmirlilerden bozuk yol tepkisi

Mustafa Kemal Atatürk, Osmangazi, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmirlilerden bozuk yol tepkisi - Son Dakika

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