İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi - Son Dakika

İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi

05.12.2020 10:10
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi, System.String[]

İZMİR'de artan hava kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu.

İZMİR'de artan hava kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu. Pandemi nedeniyle maske kullanan İzmirliler, salgın sona erse de kirli hava nedeniyle maskeleri çıkaramamaktan korkuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme İstasyonu verilerine göre, Konak ilçesinin Hava Kalite İndeksi (HKİ) 118 değeri ile ölçüm yapılırken, hava kirliliği hassas hava kalitesi 101 ile 150 değerleri arasında bulundu. Hava kalitesinin yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyede olduğu rapor edildi. Şehir merkezinde en yüksek hava kirliliği ise 104 değeri ile Çiğli oldu.

Kış aylarının gelmesiyle beraber, doğalgazın olmadığı bölgelerde vatandaşların ısınmak için odun ve kömür yaktığını belirten Mehtap Demir(32) "Hava kirliliği beni çok rahatsız ediyor camdan baktığımızda bu kelebeği rahatlıkla görebiliyoruz. Daha iyi bir yaşam acilen önlem alınmasını istiyorum. Zaten maske takıyoruz ama yine  de hava kirliliği bizi zorluyor" dedi. Özellikle çocuklar için temiz bir hava istediklerini kaydeden Kerim Turan (39) da şöyle konuştu: "Ben 39 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Her geçen yıl daha kötüye giden bir hava kalitemiz var. Yetkililerin bir önlem aldığını düşünmüyorum. Pandemi nedeniyle maske takıyorum ama İzmirliler olarak daha öncesinde de böyle bir gereksinimimiz vardı. Bu kirliliği gören İzmir'de yaşamak istemez. Özellikle bir Konaklı olarak pandemiden sonra da muhtemelen böyle maskeli gezmeye devam edeceğim. Yetkililere sesleniyorum. İnsanı önceleyen politikalar uygulayıp bizi kirlilikle yüz yüze bırakmasınlar. Biz çocuklarımız için temiz bir İzmir istiyoruz"'BALKONDAN KARŞIYI GÖREMİYORUM'İzmir'in her yerinde doğalgaz olmadığına dikkat çeken Hayrettin Ertaş (37), kirliliğin bundan da kaynaklanıyor olabileceğini söyleyerek, "Havalar soğudu. Kırsalda yaşayanlar haliyle ısınmak için odun, kömür yakıyor. Her yerde doğalgaz yok. Ben yüksek bir yerde oturuyorum. Akşam saatlerinde balkona çıktığımda karşı tarafı göremiyorum. Hava çok kirli. Açıklanan verilere göre de hava kirliliği fazla. Solunum sorunu olan ve yaşlı vatandaşlar ciddi zarar görebilir. Yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz. Çünkü gidişat şunu gösteriyor ki bu bölgede oturanlar olarak maske takmaya devam edeceğiz. İnsanın genzi yanıyor, nefes alamıyoruz" diye konuştu. Vatandaşlardan Ömer Dayanık (38) ise "Konaktaki bazı yerlerde vatandaşlar kömür yakıyor. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar bu dumanı soluyor. Pandemi döneminde hemen önlem alınmalı" dedi.

İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi

Hava Kirliliği, Konak, Kömür, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi - Son Dakika


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