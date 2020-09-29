İzmirlilerden kötü koku tepkisi - Son Dakika

İZMİR'de Hilal Metro Durağı üst geçidinin hemen yanı başında yer alan dere yatağındaki çöpler ve balçık nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde kokunun da arttığını belirten vatandaşlar, temizlik çalışmalarının sıklaştırılmasını istedi. Dere yatağının sadece kötü koku değil, sivrisinek ve çeşitli haşerelere de neden olduğunu belirten vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet etti.

Kahramanlar Mahallesi Hilal Metro Durağı üst geçidinin yer aldığı dere yatağında su, sıcakların etkisiyle kurudu. Geriye hem İZBAN hem de Metro aktarma merkezi olarak vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan bölgedeki dere yatağının içindeki çöpler kaldı. Vatandaşlar kuruyan dere yatağının yarattığı kötü kokuyu önlemek ve çöplerin doğadan arındırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı. Kötü koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra sivrisinek ve haşerelerle de mücadele verdiklerini belirten mahalleli, vatandaşların da çevreye duyarlı olmadığını belirterek yaşanan bu durumu önlemek için kirliliğe neden olanlara cezai işlem uygulanması gerektiğini söyledi. Mahalle halkından Mustafa Yıldırım (39), "Dere yatağındaki kirlilik nedeniyle oluşan kötü kokudan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Dere yatağına çok yakın bir yerde oturuyorum. Sadece kötü koku değil, sivrisinek, haşere ve böceklerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Ekipler zaman zaman gelip temizlese de sorun çözülmüyor" dedi.