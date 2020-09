İzmirlilerden kötü koku tepkisi - Son Dakika

İZMİR'de Hilal Metro Durağı üst geçidinin hemen yanı başında yer alan dere yatağındaki çöpler ve balçık nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde kokunun da arttığını belirten vatandaşlar, temizlik çalışmalarının sıklaştırılmasını istedi. Dere yatağının sadece kötü koku değil, sivrisinek ve çeşitli haşerelere de neden olduğunu belirten vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet etti.

Kahramanlar Mahallesi Hilal Metro Durağı üst geçidinin yer aldığı dere yatağında su, sıcakların etkisiyle kurudu. Geriye hem İZBAN hem de Metro aktarma merkezi olarak vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan bölgedeki dere yatağının içindeki çöpler kaldı. Vatandaşlar kuruyan dere yatağının yarattığı kötü kokuyu önlemek ve çöplerin doğadan arındırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı. Kötü koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra sivrisinek ve haşerelerle de mücadele verdiklerini belirten mahalleli, vatandaşların da çevreye duyarlı olmadığını belirterek yaşanan bu durumu önlemek için kirliliğe neden olanlara cezai işlem uygulanması gerektiğini söyledi. Mahalle halkından Mustafa Yıldırım (39), "Dere yatağındaki kirlilik nedeniyle oluşan kötü kokudan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Dere yatağına çok yakın bir yerde oturuyorum. Sadece kötü koku değil, sivrisinek, haşere ve böceklerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Ekipler zaman zaman gelip temizlese de sorun çözülmüyor" dedi.

'DERE YATAĞININ SIK SIK TEMİZLENMESİ LAZIM'Bu sorunun yıllardır devam ettiğini dile getiren Yıldırım, çevre temizliğini dikkate almayan vatandaşlar nedeniyle de koku sorununun önlenemediğini belirterek, "Bu noktada semtin her hafta pazarı kuruluyor. Bütün atıklar maalesef vatandaşlar ve bazen pazarcılar tarafından dereye atılıyor. Bu sorunun önüne geçilemiyor. Başka yerlerde dereye bırakılan atıklar yağmur sularıyla buraya taşınıyor. Burada kalıyor ve kokuya neden oluyor. Belediye ekiplerinin burada yapılan temizliği daha sık yapması lazım ama çöp atarak dere yatağının daha da kirlenmesine neden olan vatandaşlara cezai işlem uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Uzun yıllardır burada oturuyorum ancak bu sorun hep devam ediyor. Çünkü kaynak bitmiyor. Buraya vatandaşlar tarafından çöpler atılmaya devam ettikçe bu sorun çözülmez" ifadelerini kullandı.'VATANDAŞ İÇİN ÇALIŞANA OYUMU VERİRİM'Kahramanlar semtinde esnaf olduğunu dile getiren Ali Kesici (45), belediye başkanı olarak seçilen kişilerin halk için çalışması gerektiğini ifade ederek, "Dere yükseldiği zaman çöpler birikiyor, sular çekildiğinde ise kalan çöpler temizlenmiyor. Çamur gibi kalıyor, balçık oluyor. Dolayısıyla bu kalan balçık koku yapıyor. Normalde arabam ile gidip gelsem de bu yolu her kullandığımda kokusunu duyuyorum. Bu durumdan çevrede yaşayan vatandaşlar olarak rahatsızız. Sivrisinek de çok oluyor. Temizlenirse, çevre için insanlar için çok önemli. Maskeyi kendimizi korumak için takıyoruz ama çevremiz pis olursa bu aldığımız önlemlerin de bir faydası olacağını düşünmüyorum. Seçilen kişilerin halk için çalışması lazım. Zamanında İzmir Körfezi çok kötü durumdaydı Ahmet Piriştina yaptı ben de oyumu verdim. Yapana da veririm" dedi. Köprüyü sık sık kullandığını ancak koku nedeniyle rahatsız olduğunu söyleyen Nurcan Güzey (61) ise, sivrisineklerin de çok olduğunu belirtip, "Bu durumdan çok rahatsızım çok kötü görünüyor hem de sağlığımızı tehdit ediyor. Yetkililerin burayı bir an önce temizlemesini istiyorum. Koku var, sinek de yapıyor. Mahalleli olarak bu durumdan oldukça şikayetçiyiz. Temizlik bu dönemde çok daha fazla önem kazanıyor" diye konuştu.