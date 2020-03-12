İzmirlilerden maskeli 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
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İzmirlilerden maskeli 'koronavirüs' önlemi

6 saat önce

İZMİR'de yaşayanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından maske takarak, önlem aldı.

İzmirlilerden maskeli 'koronavirüs' önlemi, System.String[]

İZMİR'de yaşayanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından maske takarak, önlem aldı.

Sağlık Bakanı Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklaması üzerine halk önlem almaya başladı. İzmir'de her gün binlerce kişinin bulunduğu Halkapınar Metro İstasyonu'nda, koronavirüsten korunmak için maske takanlar olduğu görüldü. Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanan bazı kişiler, maske takarak, virüse karşı önlem aldı. Bazı kişiler ise normal yaşantısına devam ettiğini söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:19 Kaynak: DHA
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