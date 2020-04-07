İzmirlilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirlilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor - Son Dakika

İzmirlilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlara termal kamera yerleştirdi.

İzmirlilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlara termal kamera yerleştirdi. Termal kamerayla ateşi ölçülerek içeri alınan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.


Korona virüsü salgını nedeniyle İzmir'de önlemleri üst seviyeye çıkaran büyükşehir belediyesi, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 noktaya termal kameralar yerleştirdi. Bornova'da her gün yüzlerce insanın girip çıktığı ve krizin ilk günlerinde yoğunluk nedeniyle eleştirilen Nakliyeciler Sitesi'nin yanı sıra; Buca'da bulunan sebze ve meyve hali, İzmir Şehirlerarası Otogarı, Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığına konulan termal kameralarla, hem çalışanların hem de ziyaretçilerin ateşi ölçüldü. Ateşi normalin üzerinde çıkan kişilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği ifade edildi.


Nakliyeciler Sitesi 2. Başkanı Fikret Akdemir, uygulamadan dolayı teşekkür ederek, "Böyle bir termal kamera getirerek bize yardımcı oldular. Bu durum bizim açımızdan çok avantajlı; çünkü biz de kendi sağlımızı korumak sorundayız. Aynı zamanda dışarıdan gelen kamyoncu arkadaşlarımızın da sağlığını korumak zorundayız" dedi.


Şoförlerin polis kontrolünde siteye girdiğini ifade eden Fikret Akdemir, "Buraya gelenler takip mesafesini koruyarak içerisi giriyor ve işlerini hallederek geri dönüyorlar. Daha önce Nakliyeciler Sitesi'ne günde 3 bin kişi geliyordu; ama şimdi gelenlerin sayısı 700 ile bin kişi arasında değişiyor. Burayı elimizden geldiğince kontrol altında tutuyoruz" diye konuştu.


Nakliyeciler Sitesine sık sık geldiğini söyleyen İhsan Yılmazoğlu, uygulamanın faydasını gördüklerini belirtti. Yılmazoğlu, "Termal kamera gelmeden önce elimizle kontrol yapıyorduk. Küçük cihazlarla ölçüm yapılıyordu. Bu nedenle bir birimizle sürekli temas halindeydik. Bu kamera ile bize büyük bir kolaylık sağlandı. Şu anda insanlar ne yapacağını biliyor, daha düzenli. Herkes bu tünelin içerisinden geçerek ateş ölçümünü yapıyor" diye konuştu.


Şoför İrfan Altınege ise "Önlem almak, herkes için önemli. Herkes gerekli sorumluluğu yerine getirmeli" dedi. - İZMİR

Termal, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:49 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:37:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmirlilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]