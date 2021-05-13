İZMİR'DE BURUK BAYRAM - Son Dakika

İZMİR'DE BURUK BAYRAM

13.05.2021 08:43

İZMİR'de, Ramazan ayının son bulması ile birlikte bayram namazı kılındı.

İZMİR'de, Ramazan ayının son bulması ile birlikte bayram namazı kılındı. İzmirliler, koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra İsrail'in Filistin ve Gazze'de yaptığı zulüm nedeniyle buruk bir bayram olduğunu belirtti.

İzmir'de, tam kapanma uygulaması sürerken, 11 ayın sultanı olan ramazan ayının sona ermesi ile birlikte bayram namazı için camilerde yoğun önlemler alındı. Bayram namazı için kent genelindeki birçok camiye giden vatandaşlar, kapalı ortamda kalmamak için seccadesi ile dışarıda namazı kılmayı tercih etti. Öte yandan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyduğu görüldü. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, İzmirliler bayram namazını kıldı. Namaz sonrasında, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistinli müslümanlar için dua edildi. Ayrıca, koronavirüs salgının sona ermesi için de dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar, bayramını mesafe kuralına uyarak kutladı.

"BURUK BİR BAYRAM"

İsrail'in Filistin'de yaptıkları zulüm nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını ifade eden Ertürk Kürkçü, "Bayramın bütün müslüman alemine, hayırlı ve uğurlu vesileler getirmesini diliyorum, buruk bir bayram yaşıyoruz İsrail'in saldırıları nedeniyle çok büyük üzüntü duyuyoruz bundan dolayı, diğer müslüman bu Gazze olayına bir an evvel müdahale etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"SALGIN SONA ERMELİ"

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüsün bitmesi yönünde temennide bulunan Mahir Turan, "Maalesef üzülerek çok buruk bir bayram yaşıyoruz, Allah bir daha göstermesin bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. İnşallah bu günleri tez zamanda atlatırız." dedi.

"MESAFE NEDENİYLE ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Müslüman aleminin iç içe olması gerektiğini ve koronavirüs nedeniyle mesafeli durmak zorunda olduklarını belirten Olcay Yılmaz, "İki senedir böyle oluyor ama sağlığımız için mecburuz, bir şey diyemiyorum, mesafeli olmak hoşumuza gitmiyor. dostluklar ve arkadaşlıklar sıkı olur." ifadelerini kullandı.

Bayram namazına gelen Turhan Beşyıldız, koronavirüsün hayatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Öncelikle tüm islam aleminin bayramını kutlarım, bu Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgünüz, ayrıca buruk bir bayram geçiriyoruz koronavirüs salgınından dolayı, her yer kapalı, ama ibadetimizi yapmaya geldik. Allah kabul etsin, inşallah bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz. İçimiz buruk ama bir yerden de bir şeylerin ucundan tutmamız lazım." dedi.

İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM
İZMİR'DE BURUK BAYRAM

Filistin, Bayram, İsrail, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE BURUK BAYRAM - Son Dakika


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